إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين

رفضت الهيئة القضائية الوطنية في إسبانيا النظر في الدعوى المقدمة ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "مادلين" في يونيو 2025، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأفادت الهيئة بأن القاضي "رفض النظر في الدعوى وأغلق" الملف الموجه ضد نتنياهو.

وكانت السفينة "مادلين"، التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، قد غادرت صقلية في الأول من يونيو محملة بمساعدات إنسانية لسكان غزة. وفي الثامن من يونيو، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع وصول السفينة إلى شواطئ غزة.

وفي ليلة التاسع من يونيو، استولت الوحدة البحرية الخاصة الإسرائيلية "شايطيت 13" على السفينة "مادلين" أثناء توجهها إلى ساحل غزة، وتم تحويل مسار السفينة التي كانت تحمل 12 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين إلى شواطئ إسرائيل، حيث تم احتجاز الركاب تمهيدا لترحيلهم.

ويذكر أن ناشطا إسبانيا كان على متن السفينة قد تقدم بالشكوى، فيما رأت الهيئة الإسبانية أن الحادثة لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم المحلية.