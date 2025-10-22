محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعى ، والتابعين لكلية التربية التطبيقية قسم الميديا والإعلام بجامعة بنها بإجمالى 13 طالباً وطالبة فى السنة النهائية ، والذين تعرضوا لإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى أمس ، فضلاً عن إصابة سائق السيارة ، وذلك أثناء توجههم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وفور وقوع الحادث تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المتكاملة .

وأثناء زيارته للطلاب المصابين برفقة الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة حيث قرر الدكتور إسماعيل كمال إحالة واقعة الحادث الذى تعرض له الطلاب للنيابة العامة للتحقيق حيث تبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من السائق مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامى ، وهو ما أسفر عن اختلال عجلة القيادة ، وترتب عليه انقلاب السيارة .

حادث

وأكد المحافظ أنه سيتم تقديم كامل الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء الكامل ، حيث تتلقى حالياً طالبتين تنوعت إصابتهم ما بين نزيف فى المخ وكسر بالعمود الفقرى للعلاج اللازم ، فيما تم تقديم العلاج لـ 10 طلاب وطالبات ، وتم نقلهم إلى قسم الفندقة ، ويتم تقديم الرعاية لهم بشكل كامل .

وفى نفس الوقت قدم محافظ أسوان خالص تعازية لأسرة الطالبة التى توفت فى الحادث ، وأيضاً للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، ورئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى .

متمنياً أن يتغمد الله عزوجل الفقيدة بالمغفرة والرحمة ، وأن يلهم الأسرة وجميع زملائها الصبر والسلوان ، وفى نفس الوقت حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات الحالات المرضية التى ألتقى بها أثناء جولته بالمستشفى الجامعى ، مؤكداً على أنه تم توفير العلاج المطلوب لكافة الحالات .



