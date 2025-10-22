قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعى ، والتابعين لكلية التربية التطبيقية قسم الميديا والإعلام بجامعة بنها بإجمالى 13 طالباً وطالبة فى السنة النهائية ، والذين تعرضوا لإصابات متنوعة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل البرى أمس ، فضلاً عن إصابة سائق السيارة ، وذلك أثناء توجههم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية ، وفور وقوع الحادث تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المتكاملة .

وأثناء زيارته للطلاب المصابين برفقة الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة حيث قرر الدكتور إسماعيل كمال إحالة واقعة الحادث الذى تعرض له الطلاب للنيابة العامة للتحقيق حيث تبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من السائق مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامى ، وهو ما أسفر عن اختلال عجلة القيادة ، وترتب عليه انقلاب السيارة .

حادث

وأكد المحافظ أنه سيتم تقديم كامل الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء الكامل ، حيث تتلقى حالياً طالبتين تنوعت إصابتهم ما بين نزيف فى المخ وكسر بالعمود الفقرى للعلاج اللازم ، فيما تم تقديم العلاج لـ 10 طلاب وطالبات ، وتم نقلهم إلى قسم الفندقة ، ويتم تقديم الرعاية لهم بشكل كامل .

وفى نفس الوقت قدم محافظ أسوان خالص تعازية لأسرة الطالبة التى توفت فى الحادث ، وأيضاً للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، ورئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى .

متمنياً أن يتغمد الله عزوجل الفقيدة بالمغفرة والرحمة ، وأن يلهم الأسرة وجميع زملائها الصبر والسلوان ، وفى نفس الوقت حرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وإحتياجات الحالات المرضية التى ألتقى بها أثناء جولته بالمستشفى الجامعى ، مؤكداً على أنه تم توفير العلاج المطلوب لكافة الحالات .


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

البورصة المصرية

البورصة تخسر ملياري جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد