إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام بسبب مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي

مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام
مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام
ياسمين بدوي

أعلنت مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعطيل الدراسة أيام  الثلاثاء والأربعاء والخميس  الموافقين ٢٨ و٢٩ و٣٠ أكتوبر 2025 م وذلك بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، على أن تُستأنف الدراسة صباح السبت ، الموافق 1 نوفمبر .

No photo description available.

وعلى جانب آخر .. أجرت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة إلى عدد من مدارس إدارة الشروق التعليمية وهي : مدرسة الشهيد احمد منسي الرسمية لغات ، ومدرسة طبري الشروق المتكاملة ، وفصل ملحق تربية فكرية ، وذلك بناء على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولتها حسن سير وانتظام العملية التعليمية في المدارس ، وكذا التزام الجميع بالتقييمات والآداءات الصفية ، ومستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ ، وحضور والتزام التلاميذ والطلاب بالمدارس

وفى نهاية الزيارة وجهت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للجميع على الجهد المبذول

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفين الأول الثانوي “عام و بكالوريا ” والثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٧ بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزاري (۱۳۸) لسنة ۲۰۲٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

  •  إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - عام) والثاني الثانوى العام في ضوء الخريطة الزمنية المعتمدة على مستوى الإدارة التعليمية ورقياً طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية .
  •  يتم إعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي واحد على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أجزاء المقرر التي تم تدريسه خلال الشهر ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على:

- أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% (MCQ).

- أسئلة مقالية بنسبة 15% (Short Essay Questions ) بذات نظام بوكليت الثانوية العامة.

ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

