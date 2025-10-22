تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور

فى كل يوم نشهد حكاية وقصة جديدة ، واليوم تتجسد فى رحلة طلاب كلية التربية التطبيقية بجامعة بنها ، والذين كانوا قد توجهوا إلى مدينة أبو سمبل السياحية لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى رحلة علمية ، ولكن تحولت هذه الرحلة إلى حادثة مأساوية نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها عند الكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وهو ما أسفر عن وفاة طالبة ، وإصابة الـ 12 طالب وطالبة أخرين .

ونستعرض تفاصيل هذا الحادث المأساوى والقصة الكاملة للحظات الصعبة التى واجهها طلاب جامعة بنها حيث تعرض الميكروباص الذى كانوا يستقلونه لحادث ، وكان يتواجد به 13 طالب وطالبة من قسم الميديا والإعلام بكلية التربية التطبيقية ، ونتيجة للسرعة الزائدة من سائق السيارة فقد أدى هذا إلى إنفجار الإطار الأمامى للسيارة ، وبالتالى إختلال عجلة القيادة و انقلابها .

وقد أسفر الحادث عن مصرع طالبة ، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية المتكاملة وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات ، فيما وضعت حالتان تحت الملاحظة بالعناية المركزة لخطورة إصابتهما.

ومن جانبه حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعى وأثناء زيارته للطلاب المصابين برفقة الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة .

وقد قرر الدكتور إسماعيل كمال، إحالة واقعة الحادث الذى تعرض له الطلاب للنيابة العامة للتحقيق .

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من السائق مما أدى إلى إنفجار الإطار الأمامى، وهو ما أسفر عن إختلال عجلة القيادة، وترتب عليه إنقلاب السيارة.

جامعة بنها

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم تقديم كامل الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء الكامل، حيث تتلقى حالياً طالبتين تنوعت إصابتهم ما بين نزيف فى المخ وكسر بالعمود الفقرى للعلاج اللازم، فيما تم تقديم العلاج لـ 10 طلاب وطالبات، وتم نقلهم إلى قسم الفندقة، ويتم تقديم الرعاية لهم بشكل كامل.

وفى الوقت نفسه، قدم محافظ أسوان، خالص تعازية لأسرة الطالبة التى توفت فى الحادث، وأيضًا للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى، متمنياً أن يتغمد الله عزوجل الفقيدة بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم الأسرة وجميع زملائها الصبر والسلوان.

وفى نفس السياق تابع الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية لطلاب جامعة بنها الذين تعرضوا لحادث مرورى أثناء زيارتهم لمدينة أبو سمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة التى كانوا يستقلونها.

وزار الدكتور لؤى سعد الدين، الطلاب المصابين بمستشفيات جامعة أسوان للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن الحالات مستقرة وأن الإصابات تتراوح بين كسور، وكدمات، وجروح سطحية، فيما تم تحويل حالتين فقط إلى العناية المركزة لمتابعة حالتهما عن كثب.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس جامعة أسوان، مكالمة هاتفية مع الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، لإطلاعه على تطورات الحالة الصحية لكل طالب وطالبة والتحدث معهم بشكل فردى، وأن كافة الخدمات الطبية والعلاجية يتم تقديمها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن باقى الحالات تتلقى العلاج فى الغرف العادية تحت إشراف طبى متكامل، لحين تماثلهم الكامل للشفاء، كما رافق رئيس جامعة أسوان الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة والدكتور رمضان غالب مدير مستشفى الباطنة التخصصى الجديد.