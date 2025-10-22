قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

فى كل يوم نشهد حكاية وقصة جديدة ، واليوم تتجسد فى رحلة طلاب كلية التربية التطبيقية بجامعة بنها ، والذين كانوا قد توجهوا إلى مدينة أبو سمبل السياحية لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى رحلة علمية ، ولكن تحولت هذه الرحلة إلى حادثة مأساوية نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى كانوا يستقلونها عند الكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وهو ما أسفر عن وفاة طالبة ، وإصابة الـ 12 طالب وطالبة أخرين .

ونستعرض تفاصيل هذا الحادث المأساوى والقصة الكاملة للحظات الصعبة التى واجهها طلاب جامعة بنها حيث تعرض الميكروباص الذى كانوا يستقلونه لحادث ، وكان يتواجد به 13 طالب وطالبة من قسم الميديا والإعلام بكلية التربية التطبيقية ، ونتيجة للسرعة الزائدة من سائق السيارة فقد أدى هذا إلى إنفجار الإطار الأمامى للسيارة ، وبالتالى إختلال عجلة القيادة و انقلابها .

وقد أسفر الحادث عن مصرع طالبة ، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية المتكاملة وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات ، فيما وضعت حالتان تحت الملاحظة بالعناية المركزة لخطورة إصابتهما.

ومن جانبه حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعى وأثناء زيارته للطلاب المصابين برفقة الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة .

وقد قرر الدكتور إسماعيل كمال، إحالة واقعة الحادث الذى تعرض له الطلاب للنيابة العامة للتحقيق .

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من السائق مما أدى إلى إنفجار الإطار الأمامى، وهو ما أسفر عن إختلال عجلة القيادة، وترتب عليه إنقلاب السيارة.

جامعة بنها

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم تقديم كامل الدعم والرعاية الطبية المتكاملة للطلاب المصابين لحين تماثلهم للشفاء الكامل، حيث تتلقى حالياً طالبتين تنوعت إصابتهم ما بين نزيف فى المخ وكسر بالعمود الفقرى للعلاج اللازم، فيما تم تقديم العلاج لـ 10 طلاب وطالبات، وتم نقلهم إلى قسم الفندقة، ويتم تقديم الرعاية لهم بشكل كامل.

وفى الوقت نفسه، قدم محافظ أسوان، خالص تعازية لأسرة الطالبة التى توفت فى الحادث، وأيضًا للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ورئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى، متمنياً أن يتغمد الله عزوجل الفقيدة بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم الأسرة وجميع زملائها الصبر والسلوان.

وفى نفس السياق تابع الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الحالة الصحية لطلاب جامعة بنها الذين تعرضوا لحادث مرورى أثناء زيارتهم لمدينة أبو سمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة التى كانوا يستقلونها.

 وزار الدكتور لؤى سعد الدين، الطلاب المصابين بمستشفيات جامعة أسوان للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن الحالات مستقرة وأن الإصابات تتراوح بين كسور، وكدمات، وجروح سطحية، فيما تم تحويل حالتين فقط إلى العناية المركزة لمتابعة حالتهما عن كثب.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس جامعة أسوان، مكالمة هاتفية مع الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، لإطلاعه على تطورات الحالة الصحية لكل طالب وطالبة والتحدث معهم بشكل فردى، وأن كافة الخدمات الطبية والعلاجية يتم تقديمها على أكمل وجه.

 وأشار إلى أن باقى الحالات تتلقى العلاج فى الغرف العادية تحت إشراف طبى متكامل، لحين تماثلهم الكامل للشفاء، كما رافق رئيس جامعة أسوان الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة والدكتور رمضان غالب مدير مستشفى الباطنة التخصصى الجديد.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يرفع معدلات اللياقة استعدادا لمواجهة ديكيداها في الكونفدرالية

حكيم زياش

حكيم زياش يوقع للوداد المغربي في صفقة انتقال حر.. تفاصيل

اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

قبول اعتذار أسامة نبيه عن الاستمرار في منتخب الشباب بعد اجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد