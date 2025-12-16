قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير ينتقد مهاجمي قبول اعتذار مصطفى يونس والتصالح مع الأهلي

علا محمد

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الانتقاد حول إدارة النادي الأهلي عقب قبولها اعتذار الكابتن مصطفى يونس، والتنازل عن البلاغات المقدمة ضده، مؤكداً أن حالة الجدل الدائرة تعكس عدم رضا البعض عن أي قرار يتم اتخاذه.


وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت إف إم:" التسامح قيمة إنسانية وأخلاقية كفلتها الأديان السماوية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع نجوم الأهلي الكبار، لافتًا إلى أن مصطفى يونس ومحمود الخطيب كانا من كباتن الفريق عبر تاريخه".

وأشار شوبير أن مصطفى يونس ارتكب خطأ جسيمًا لا يمكن إنكاره، لكنه يظل أحد الكباتن الكبار في تاريخ النادي الأهلي، مشددًا على أن الحفاظ على الروابط الإنسانية واحترام تاريخ الرموز يجب أن يكون حاضرًا عند تقييم مثل هذه المواقف.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توصل مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب، ينص على دفع نصف مليون دولار له، بالإضافة إلى القيمة الكاملة لـ الشرط الجزائي المُنصوص عليه في تعاقده بعد قيام الاتحاد بفسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي إثر الإقصاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

