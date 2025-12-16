أحمد شوبير يوجّه رسالة للجماهير حول أزمة أرض الزمالك في أكتوبر

طالب الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية بالتهدئة والابتعاد عن الضجة المثارة حول أزمة سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في أكتوبر.



وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت أف أم:"بيان وزارة الشباب والرياضة الأخير، الذي جاء في ضوء توضيحات النيابة العامة، يضع الأمور في نصابها ويقدم الصورة الرسمية للحقيقة بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة".



وأكد شوبير إلى أن استمرار الجدل لا يفيد أحدًا، مطالبًا الجميع بالاعتماد على البيانات الرسمية والتمهل قبل إصدار الأحكام، مؤكداً أن الوقت الآن للتريث وفهم الحقائق كما وردت في البيان الرسمي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص عالميًا في أخبار انتقالات اللاعبين، أكد أن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح يتواجد في إنجلترا حاليًا لمناقشة مستقبل اللاعب مع نادي ليفربول.

ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على راديو أون سبورت إف إم، اليوم الثلاثاء، ما تردد في بعض التقارير حول سفر محمد صلاح إلى جدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن اللاعب وصل إلى مصر قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.