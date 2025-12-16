جوائز الأفضل في العالم 2025.. محمد صلاح حاضر في سباق المنافسة

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء اليوم الثلاثاء الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2025 «ذا بيست»، وذلك في مختلف الفئات.

ويقام الحفل عشية مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، المقرر إقامتها على ملعب «أحمد بن علي المونديالي» في قطر، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينجو البرازيلي.

وتُسلَّم جوائز «ذا بيست» على هامش حفل عشاء يُقام في قاعة كتارا بفندق فيرمونت في الدوحة، وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم ومسؤولي «فيفا».

وتشمل الجوائز عدة فئات، أبرزها: أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب لفريق الرجال وأفضل مدرب لفريق السيدات، أفضل حارس مرمى رجال وسيدات، جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات، إلى جانب جائزة اللعب النظيف والتشكيل المثالي للعام.

ويشارك الجمهور بنسبة من الأصوات في معظم الفئات، إلى جانب قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، وممثلي وسائل الإعلام، بينما يملك المشجعون حق التصويت الكامل لاختيار التشكيل المثالي للعام للعام الثاني على التوالي.

وتُمنح جائزة أفضل هدف بالمناصفة بين تصويت الجماهير ولجنة من أساطير «فيفا»، في حين تختص الجماهير باختيار جائزة فيفا للمشجعين، بينما تتولى لجنة خبراء اختيار جائزة اللعب النظيف.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن المنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، إلى جانب ترشيحه للتواجد في التشكيل المثالي للعام.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتابع «بطولات» معكم إعلان الجوائز لحظة بلحظة.