مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تسعى لدعم الألعاب الفردية بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن هناك 5 أو 6 دول رائدة في هذا المجال، وأن مصر تسعى لمواكبة تلك الدول.

توجيهات بتأهيل الشباب في الألعاب الفردية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وجهت وزير الشباب والرياضة بوضع برنامج خاص لتأهيل الشباب في الألعاب الفردية، مع التركيز بشكل خاص على كرة القدم، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية وتأثيرًا.

تطوير المهارات وتنمية الشباب الرياضي

وقال إن الهدف من هذه البرامج هو تطوير مهارات الشباب الرياضيين وتنمية قدراتهم، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة على المستويين المحلي والدولي، ودعم الكوادر الشابة للارتقاء بمستوى الرياضة في مصر.