رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد تناول عدة موضوعات مهمة، من أبرزها التأكيد على عدم وجود أي مبرر لزيادة أسعار البنزين أو السلع في الوقت الحالي.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتوافر السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي استغلال يؤدي إلى رفع الأسعار دون وجه حق.

كما وجّه "مدبولي" المحافظين بضرورة التأكد من الصيانة الدورية للبنية التحتية، والاستعداد الجيد لأي طوارئ محتملة خلال فصل الشتاء، لتفادي أي أزمات أو خسائر.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بدورها في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بحرية ونزاهة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان حسن سير الحملات الانتخابية.