الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة
وكيل تعليم أسيوط للمعلمين: اتقوا الله.. ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع

منار عبد العظيم

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد  تناول عدة موضوعات مهمة، من أبرزها التأكيد على عدم وجود أي مبرر لزيادة أسعار البنزين أو السلع في الوقت الحالي.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتوافر السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي استغلال يؤدي إلى رفع الأسعار دون وجه حق.

كما وجّه "مدبولي" المحافظين بضرورة التأكد من الصيانة الدورية للبنية التحتية، والاستعداد الجيد لأي طوارئ محتملة خلال فصل الشتاء، لتفادي أي أزمات أو خسائر.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بدورها في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بحرية ونزاهة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان حسن سير الحملات الانتخابية.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

كفته باللبن الرايب

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل كفتة باللبن الرايب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف.. أعراض الجدري المائي بعد انتشاره في مدرسة بالمنوفية وطرق الوقاية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: أعراض تكشف مُتلازمة تكيس المبايض.. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

