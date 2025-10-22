مدبولي يرد على رفع سعر البنزين والسولار.. ومفاجأة بالذهب والدولار والطقس والدواجن.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.60 جنيه للبيع و47.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.32 جنيه للبيع، و55.20 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.75 جنيه للبيع، 63.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

أسعار الدواجن اليوم 22 أكتوبر 2025 في الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، تقريرا عن أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء 22 أكتوبر 2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بأحد محلات الدواجن لمعرفة الأسعار اليوم، الأربعاء.

وأكد صاحب محل الدواجن، أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم 75 جنيها، والبلدي بـ 130 جنيها، والفراج الحشو 135، وأن كل نوع من الدواجن يكون له سعر.

ولفت إلى أن الدواجن قد توضع في الثلاجة من 6 إلى 9 أشهر، وأن التخزين السليم يحافظ على صلاحية الدواجن.

وأشار إلى أن سعر الحمام بـ 200 الأرانب بـ 150 والبط بـ 170 جنيها، وأن البانيه يسجل 180 جنيها، وكفتة الفراخ بـ 180 جنيها.

كيف تميز السجائر الأصلية من المغشوشة؟ الشعبة توضح

تتزايد المخاوف من الغش التجاري في العديد من السلع، بما في ذلك السجائر، حيث يتعرض البعض للمخاطر نتيجة لشراء منتجات مغشوشة أو مهربة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على علامات الغش في السجائر وكيفية تجنبها.



أسعار السجائر: هل سترتفع أم ستنخفض؟

في الأيام الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار السجائر.

إلا أن تصريحات شعبة الدخان كانت واضحة، حيث أكد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، أن الأسعار لن تنخفض، بل ستظل ثابتة بسبب عدة عوامل أهمها الضرائب، التكلفة الصناعية، وسلاسل الإمداد.

وقال إمبابي إن الأسواق تشهد توازنًا حاليًا ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.

أسعار الحج لهذا العام والتسجيل بداية من اليوم.. فيديو

يتابع عدد كبير من المصريين الأخبار الخاصة بالحج هذا العام، وذلك بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، والجميع يبحث عن الأسعار، والمواعيد الرسمية للإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور وائل زعير، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان الاشتراطات الخاصة بموسم الحج قبل موعده بـ 9 أشهر يأتي في إطار سياسة المملكة العربية السعودية بتنظيم الموسم مبكرًا، مشيرًا إلى أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تعلن فيه المملكة الإجراءات مبكرًا لضمان تنظيم أفضل للحج.

وقال زعير، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الهدف من ذلك هو تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية، خاصة مع الأعداد الضخمة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.



تأثير زيادة أسعار الوقود على الخضروات والفاكهة| تفاصيل

في ظل التغييرات الأخيرة التي شهدتها أسعار الوقود في مصر، بدأ المواطنون يتساءلون بشكل متزايد عن تأثير هذه الزيادة على الأسعار اليومية للسلع الأساسية.

وفي مقدمة هذه السلع، تبرز الخضروات والفاكهة كأهم العناصر التي قد يتأثر بها المواطن بشكل مباشر.

لكن يبدو أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، حيث طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بأن الأسعار في السوق لم تشهد أي زيادات ملحوظة في القطاع الزراعي عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.

مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس مستعدة بشكل كامل لاستئناف نشاطها الطبيعي بعد فترة من التباطؤ.

تطوير شامل لقناة السويس خلال فترة التحديات

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهيئة استغلت فترة التداعيات الناتجة عن التصعيد في البحر الأحمر لإجراء عملية تطوير شاملة، بهدف رفع كفاءة القناة وضمان جاهزيتها على أعلى مستوى.

العودة مرتبطة بجدولة تشغيل الشركات الكبرى

أشار رئيس الوزراء إلى أن عودة النشاط الطبيعي للقناة تعتمد بشكل أساسي على تغيير الشركات، لا سيما الكبرى منها، لجدول تشغيلها، ومن ثم إعادة برمجة هذه الخطط بما يتناسب مع حركة الملاحة في قناة السويس.

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار



رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على سؤال الزميل محمود مطاوع مراسل موقع صدى البلد، الخاص بالهجوم على الحكومة بعد رفع أسعار المواد البترولية.



وقال رئيس الوزراء، إنه يشكر الزميل على هذا السؤال، وأن الحكومة مهدت لهذه الزيادة من عام ماضي، وأن الحديث كان لعمل توازن في أسعار المواد البترولية، وأن الحكومة كانت صريحة بخصوص هذا الوضع.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة خرجت وشرحت الموضوع بالكامل، ولم نخف شيئا عن المواطنين، وأن الحكومة قالت منذ 6 أشهر ماضية بأن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.



الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.



و خلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية بما يعود بالنفع على مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.



استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

كشف محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء خريفية في الصباح، تصبح حارة في النهار، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.



الأجواء الخريفية صباحاً

وتابع القياتي، خلال صباح الخير يا مصر : يشهد الطقس في الساعات الأولى من اليوم أجواءً خريفية مائلة للبرودة، خاصة في المناطق الشمالية.

أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم

تتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، مذيعة برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا ملحوظًا، في ظل ارتفاع مستويات الدولار، وتراجع الطلب على الملاذ الأمن، وأن سعر الأونصة سجلت 4206 دولار، وهناك ترقب لبيانات التضخم، أن أسعار الذهب المحلي شهد تراجع بعد الارتفاعات التي قد سجلت في الأيام الماضية والتاريخية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4834 جنيها للجرام، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5640 جنيها، أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6445 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 45120 جنيها.