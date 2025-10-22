استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

كشف محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء خريفية في الصباح، تصبح حارة في النهار، وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

الأجواء الخريفية صباحاً

وتابع القياتي، خلال صباح الخير يا مصر : يشهد الطقس في الساعات الأولى من اليوم أجواءً خريفية مائلة للبرودة، خاصة في المناطق الشمالية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً، تصبح الأجواء حارة في معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة في جنوب الصعيد.

الحرارة في القاهرة الكبرى والمناطق الأخرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة.

الشبورة المائية وتوجيهات للأمن والسلامة

وأوضح القياتي أن هناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وامتدادها لتشمل بعض مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء. نصح القياتي السائقين بتوخي الحذر عند القيادة صباحاً بسبب تدني الرؤية على الطرق.

حالة الرياح والطقس ليلاً

في أول الليل، يسود جو معتدل الحرارة، بينما يصبح الجو مائلاً للبرودة في أواخر الليل، ويُتوقع نشاط ملحوظ في الرياح خلال ساعات النهار، خصوصاً على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية.