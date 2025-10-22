قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كيف تميز السجائر الأصلية من المغشوشة؟ الشعبة توضح

منار عبد العظيم

تتزايد المخاوف من الغش التجاري في العديد من السلع، بما في ذلك السجائر، حيث يتعرض البعض للمخاطر نتيجة لشراء منتجات مغشوشة أو مهربة. 

في هذا التقرير، نسلط الضوء على علامات الغش في السجائر وكيفية تجنبها.

أسعار السجائر: هل سترتفع أم ستنخفض؟

في الأيام الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار السجائر. 

إلا أن تصريحات شعبة الدخان كانت واضحة، حيث أكد إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، أن الأسعار لن تنخفض، بل ستظل ثابتة بسبب عدة عوامل أهمها الضرائب، التكلفة الصناعية، وسلاسل الإمداد.

وقال إمبابي إن الأسواق تشهد توازنًا حاليًا ولا توجد مؤشرات على تغييرات مفاجئة في الأسعار.

كيف تميز السجائر الأصلية من المغشوشة؟

وأضاف أن التمييز بين السجائر الأصلية والمغشوشة قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، ولكن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تساعد في الكشف عن التلاعب:

الباركود: من أهم الطرق للتحقق من أصلية السجائر هو التأكد من وجود الباركود على العلبة. 

الباركود يمكنه أن يكشف عن السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج وبيانات المصنع.

الشكل العام للعلبة: العلبة الأصلية تتميز بتصميم واضح وطباعات دقيقة. أما السجائر المغشوشة فقد تحتوي على علب غير متقنة أو بها طباعة ضعيفة.

الرائحة والمحتوى: عند التدخين، إذا شعرت بأن هناك رائحة غير طبيعية أو اختلاف في طعم الدخان، فقد يكون المنتج مغشوشًا. 

كما أن السجائر الأصلية تحتوي على غلاف محكم دون تسرب.

التحقق من الأسعار: احذر من التجار الجشعين

أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الغش في السجائر هو التفاوت في الأسعار بين المحلات. 

هناك بعض التجار الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يتسبب في تضليل المستهلكين، لذا من المهم التأكد من الأسعار الرسمية ومقارنة الأسعار بين المحلات المعروفة. 

تجنب شراء السجائر بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع السعر الرسمي.

كيف تتجنب الوقوع في فخ الغش؟

للحفاظ على أموالك وضمان شراء منتج أصلي، يُنصح باتباع بعض النصائح:

اشترِ من محلات موثوقة: حاول دائمًا شراء السجائر من المتاجر المعروفة والتي تلتزم بالقوانين والأنظمة.

تحقق من السعر الرسمي: إذا وجدت أن السعر أعلى من المعتاد، قم بالتحقق من السعر الرسمي للمصنع من خلال المواقع أو التطبيقات المعتمدة.

احتفظ بالإيصالات: في حال واجهت مشكلة مع المنتج، تأكد من الاحتفاظ بالإيصال كدليل على عملية الشراء.

دور شعبة الدخان في حماية المستهلك

تلعب شعبة الدخان دورًا مهمًا في توعية المستهلكين حول المنتجات الأصلية وطرق التحقق من صحتها. 

كما تتعاون الشعبة مع جهاز حماية المستهلك لحماية السوق من الغش التجاري.

وعلى الرغم من أن الشعبة ليست جهة رقابية، إلا أنها تقوم بتوجيه المواطنين إلى الجهة المختصة في حال وجود أي مخالفات.

