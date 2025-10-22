الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.

و خلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية بما يعود بالنفع على مصالح منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والعمل على تطوير أطر التعاون في العديد من الملفات الهامة على الساحتين الإقليمية والدولية.