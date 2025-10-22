ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بأن ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا (F.C.P.B) أصدر بيانًا رحّب فيه بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأثني الملتقى في بيانه بأهمية الزيارة، معتبرًا أنها تشكّل فرصة لتعزيز الحوار العربي الأوروبي، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما شدد الملتقى ، على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا البيان القادة المشاركين في القمة إلى اتخاذ مواقف عملية تُترجم الدعم السياسي إلى خطوات ملموسة، وإلى تعزيز التعاون مع مصر في جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.