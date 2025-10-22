برلماني: القمة «المصرية - الأوروبية» الأولى في بروكسل مرحلة مفصلية للعلاقات بين مصر وأوروبا

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة المصرية- الأوروبية الأولى في بروكسل تمثل مرحلة مفصلية في العلاقات بين مصر وأوروبا، مشيرًا إلى أن القمة تعكس المكانة التي باتت تحتلها مصر كشريك استراتيجي لا غنى عنه في المنطقة وركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح “الكمار”، في تصريح صحفي له اليوم، أن انعقاد القمة يأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم إطلاقه رسميًا في القاهرة مارس 2024، مؤكدًا أن الثقة الأوروبية في مصر تأتي نتيجة نجاح الدولة في الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لقاءات الرئيس السيسي المكثفة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين وملك بلجيكا تمثل فرصة لتأكيد الموقف المصري المتوازن من القضايا الدولية، ولتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والأمن والهجرة غير الشرعية والتنمية المستدامة، بما يصب في مصالح الشعبين المصري والأوروبي.

وأكد نائب القليوبية، أن الجانب الاقتصادي للزيارة يعكس رؤية القيادة السياسية نحو توسيع الشراكات الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال المنتدى الاقتصادي الموسع الذي يُعقد على هامش القمة بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على الإصلاح والانفتاح والتنافسية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه بالتأكيد، على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها الدولية بفضل دبلوماسية قيادية حكيمة، تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام، بما يخدم التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة بأسرها.