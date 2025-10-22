الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور المصري البارز في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ الذي أسهم بشكل كبير في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاتفاق والخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، بالإضافة إلى بدء عملية إعادة الإعمار في القطاع. كما أشار إلى المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في نوفمبر 2025 بهدف مناقشة خطط إعادة الإعمار والتعافي في غزة.

من جانبها، أثنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي على الجهود المصرية في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى دور مصر الحيوي في وقف إطلاق النار ليس فقط في غزة ولكن أيضًا في السودان ومناطق أخرى تشهد أزمات. كما أعربت عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.