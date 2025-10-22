الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من الاضطراب، إلا أن مصر تواصل التزامها بسياسة متزنة وحكيمة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدًا عن المصالح الضيقة.

وأوضح الرئيس السيسي أن النهج المصري في السنوات العشر الماضية قد أثبت نجاحه في التعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا على قدرة مصر في التأثير الإيجابي على الأمن الإقليمي.

وفيما يتعلق بتداعيات الهجرة غير الشرعية، أشار الرئيس السيسي إلى أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بهذه التداعيات بفضل الجهود المصرية المستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال منع خروج قوارب الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

كما أضاف الرئيس السيسي أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين أجنبي نزحوا إليها من دول تعاني من الأزمات والصراعات، مشددًا على دور مصر في تقديم الدعم واللجوء لهؤلاء الفارين من الحروب والصراعات في مناطقهم.