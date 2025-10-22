مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.

مبادرة "100 مليون صحة": الكشف المبكر وتحسين الرعاية الصحية

وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، أن مبادرة "100 مليون صحة" تمثل إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال الصحة العامة، حيث ساهمت المبادرة في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ما ساعد في تقليل نسبة الإصابة وتقديم العلاج المناسب في وقت مبكر.

وأضاف أن المبادرة شملت مختلف المحافظات، مع توفير فرق طبية مؤهلة ومراكز صحية مجهزة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

برنامج "تكافل وكرامة": دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل دعامة أساسية في شبكة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد أن هذا البرنامج يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لآلاف الأسر المصرية، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس وتعزيز فرص التعليم.

التزام الحكومة بالتنمية المستدامة

وذكر مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتوسيع هذه البرامج وتحسينها بشكل مستمر، مع وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.