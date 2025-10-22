مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأيام الماضية تحركت أسعار المواد البترولية، وأنه في اجتماع الحكومة وجه بضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق والخدمات.

وأضاف رئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، وأن الدولة ستنطلق بقوة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه وجه بأن الزيادات في أسعار الوقود لن يكون مبرر لزيادة الأسعار.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ أعمالها اليوم تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات التي تجمع الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين .



وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لهذه القمة وتترقب نتائجها الإيجابية المتوقعة في إحداث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العمل جار على قدم وساق من جميع المسؤولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.