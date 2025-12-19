قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الفرنسي: بلادي لم تكن عائقا أمام استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفرنسي ماكرون، قال إن بلادي لم تكن عائقا أمام استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس أن هناك قرار أوروبي باستمرار تجميد أصول روسيا حتى نهاية الحرب، وحصول أوكرانيا على 140 مليار يورو ونسعى لتغطية نفقاتها لمدة عامين.

ضمانات أمنية لأوكرانيا

 

وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية بمشاركة أمريكية، وهناك تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الخلافات حول تمويل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي طبيعية، لافتة إلى أن كييف تريد السلام ووقف النار على عكس روسيا.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تريد ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع روسيا.


 

الرئيس الفرنسي الأصول الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زينة احمد

تحول صادم| بعد ظهور جريء على البث المباشر.. البلوجر زينة أحمد تواجه غضب الجمهور.. القصة الكاملة

ارشيفية

رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025 خطوة بخطوة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة

تعبيرية

قائمة بأسماء وصور المتهمين بالرشاوى الانتخابية المضبوطين من الداخلية

مباراة السعودية والإمارات

القرعة مرفوضة والإعادة صعبة .. تطور خطير فى مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد