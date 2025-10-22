الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة

أقر الكنيست الإسرائيلي في تصويت تمهيدي مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة مثيرة للجدل تمثل تصعيدًا جديدًا في الأجندة التشريعية لليمين الإسرائيلي.

وجاء التصويت التمهيدي، الذي يسبق ثلاث قراءات إلزامية قبل أن يصبح القانون نافذًا، بموافقة 25 عضو كنيست ومعارضة 24. وقد قدم المشروع النائب آفي معوز من حزب نوعام اليميني المتطرف.

كما أقر مشروع قانون منفصل قدمه أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، حيث حظي بدعم 32 عضو كنيست مقابل تسعة أصوات معارضة.