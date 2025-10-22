الدوري الممتاز| توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.