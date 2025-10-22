توروب يصطحب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد بسبب اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. توروب يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري باستثناء الثلاثي المصاب محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات".

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري:

وكشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة في تشكيل الاهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر:بن شرقي يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري .

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.