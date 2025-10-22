صدمة لجماهير الأهلي.. الكاف يستبعد بطل أفريقيا من قائمة الأفضل

علق الإعلامي أحمد شوبير على غياب النادي الأهلي المصري عن قائمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لأفضل نادٍ في القارة لعام 2025، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»:«لأول مرة منذ 8 سنوات.. الأهلي يغيب عن قائمة الاتحاد الأفريقي لأفضل فريق في أفريقيا».

شوبير يكشف موقف الزمالك من عودة طارق حامد توروب ينتقد أداء بعض لاعبي الاهلي.. شوبير يكشف



ويعد هذا الغياب مفاجئًا لجماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد التتويج المتكرر ببطولات دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة.

شوبير يكشف موقف الزمالك من عودة طارق حامد توروب ينتقد أداء بعض لاعبي الاهلي.. شوبير يكشف



وفي سياق متصل المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025:



إمام عاشور - الأهلي (مصر)

إبراهيم عادل - بيراميدز (مصر) حاليًا يلعب في الجزيرة الإماراتي.

بلاتي توريه - بيراميدز (بوركينا فاسو)

فيستون مايويلي - بيراميدز (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

محمد الشيبي - بيراميدز (المغرب)

إيسوفو دايو -نهضة بركان المغربي (بوركينا فاسو)

إسماعيل بلقاسمي - الأهلي الليبي (الجزائر)

محمد حريمات - الجيش الملكي المغربي (المغرب)

أسامة لملوم - نهضة بركان المغربي (المغرب)

شوماري كابومبي - سيمبا التنزاني (جمهورية الكونغو الديمقراطية)