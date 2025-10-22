الغندور: لاعب الأهلي كان على أعتاب الزمالك قبل أن تغيير قراره

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جديدة بشأن موقف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر، من فكرة الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح الغندور أن اللاعب كان قد أبدى في بداية الموسم رغبة قوية في الرحيل عن القلعة الحمراء، ودرس بالفعل إمكانية الانضمام إلى الزمالك، خاصة أنه كان يرى أن فرص مشاركته مع الفريق الأبيض ستكون أكبر.

وأضاف أن عبد القادر تراجع عن قراره بعد سماعه عن الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك وعدم انتظام حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وهو ما جعله يعيد التفكير في خطوة الرحيل.

وأشار الغندور إلى أن استقرار الأوضاع داخل الأهلي ومنافسته الدائمة على البطولات، كانا عاملين حاسمين في قرار اللاعب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء.

واختتم مؤكداً أن أحمد عبد القادر وافق في النهاية على تجديد عقده مع الأهلي مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.