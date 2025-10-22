وكيل تعليم أسيوط للمعلمين: اتقوا الله.. ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم

فاجأ محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط اليوم الاربعاء 6 مدارس بقريتى كوم اسفحت والدوير بمركز صدفا للوقوف على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والتشديد على الالتزام بالحضور وعدم الغياب وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة ...جاء ذلك بحضور ايمن ابوعقرب مدير إدارة صدفا التعليمية .



بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة صديق على عبد الله للتعليم الأساسى بنجع العطيفى بالدوير البالغ عدد فصولها 18 فصل دراسى ثم زار مدرسة النصر الخاصة بكوم اسفحت والبالغ عدد فصولها 6 فصول دراسية ثم زار مدرسة كوم اسفحت الإعدادية المشتركة البالغ عدد فصولها 19 فصل دراسى بعدد طلاب 920 طالب وطالبة كما تفقد فصول مدرسة ثابت احمد عامر الابتدائية المشتركة بكوم اسفحت.



واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الدكتور زكى عبد المتعال الإعدادية بنين بالدوير البالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى .

ثم اختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة الشهيد المقدم مهران الإعدادية الثانوية بالدوير التابعة لإدارة صدفا التعليمية البالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى وتابع بعض الحصص الدراسية وسجلات حضور الطلاب وسجلات التقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية ومدى الالتزام بتصحيح كافة التقييمات بانتظام ورصد الدرجات مشيدا بمستوى الطلاب فى الدخول على منصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى ووصولهم إلى المستوى السابع عشر وناقشهم فى مزايا منصة كيريو وأهميتها وتحفيز الوزارة للطلاب المتميزين بها فى اختيارهم لمنح دراسية وتوفير فرص عمل متميزة مع الشركات اليابانية بالإضافة إلى التقدير المادى والمعنوي .



وتابع وكيل الوزارة خلال الجولة بعض المدارس الابتدائية والإعدادية وحضر بعض الحصص الدراسية ولاحظ وجود بعض الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة ويعانون من بعض الصعوبات وتلاحظ عدم وجود بعض البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بمدارس التعليم الأساسى بكوم اسفحت والدوير موجها لهم رسالة قائلا لهم : اتقوا الله فى عملكم ..ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم .



وعلى الفور أحال وكيل الوزارة مديرى مدرستين للتحقيق بإدارة الشؤون القانونية وبعض المسؤولين عن البرامج العلاجية بالمدرستين وتقصيرهم فى قوائم الفصول وعدم ضبطها كما تم استدعاء مدير التعليم الابتدائى بالإدارة ومسؤولى القرائية وتم تكليفهم بوضع برامج وخطط قابلة للتنفيذ بمشاركة معلمى اللغة العربية بالمدارس لمساعدة الطلاب الضعاف فى التحصيل الدراسى وفى القرائية وتوفير كافة الإمكانات والدعم لهم .