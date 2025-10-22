محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 1447هـ – 2026

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة حسن عثمان وكيل الوزارة بدأت الاستعداد لتلقي الطلبات بجميع الإدارات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاختيار سيتم عبر القرعة الإلكترونية الموحدة منتصف نوفمبر المقبل من خلال بوابة الحج المصرية، لاختيار الفائزين بشفافية وفقًا لنسب المتقدمين بكل محافظة.

رئيس مجلس الوزراء خصصت 12 ألف تأشيرة حج تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج

وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء خصصت 12 ألف تأشيرة حج تنفذها المؤسسة القومية لتيسير الحج، مع تخصيص عدد مناسب لمحافظة أسيوط بحسب أعداد المتقدمين، بواقع مشرف لكل 46 حاجًا، وإعلان النتائج النهائية عبر موقع الوزارة والمؤسسة.

وأوضح المحافظ أن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم عضوًا بجمعية أهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2025 ومسددًا لاشتراكه السنوي، وألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل، وأن يكون مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عامًا حتى 8 فبراير 2026، مع اشتراط وجود مرافق لمن تجاوز 75 عامًا أو من ذوي الإعاقة.

ودعا المحافظ الراغبين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات، والتقديم عبر الجمعيات أو إلكترونيًا على موقع hij.moi.gov.eg، متمنيًا التوفيق للجميع.