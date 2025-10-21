"القومي للمرأة" ينفذ 250 جلسة توعوية في قرى "حياة كريمة" بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ 250 جلسة توعوية بقرى حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، برئاسة الدكتورة مروة كدواني مقرر الفرع، نفذ 250 جلسة "دوار" توعوية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ عيد علي، وكيل الوزارة.

واستهدفت هذه الجلسات نحو 12,500 سيدة في مراكز (الفتح – أسيوط – أبو تيج – القوصية – ساحل سليم – منفلوط – صدفا – ديروط)، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى "حياة كريمة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن أنشطة المجلس القومي للمرأة تأتي ضمن محورين رئيسيين بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. وشملت جلسات "الدوار" مناقشات حول قضايا محورية، منها القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، وأساليب التربية السليمة، بما يسهم في بناء أسرة واعية قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على حرص المحافظة على دعم جهود المجلس القومي للمرأة وكافة المؤسسات الشريكة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المزيد من الندوات والفعاليات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي في القرى والنجوع، مؤكدًا أن الوعي هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.