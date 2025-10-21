قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
محافظات

"القومي للمرأة" ينفذ 250 جلسة توعوية في قرى "حياة كريمة" بأسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ 250 جلسة توعوية بقرى حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، برئاسة الدكتورة مروة كدواني مقرر الفرع، نفذ 250 جلسة "دوار" توعوية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ عيد علي، وكيل الوزارة. 

واستهدفت هذه الجلسات نحو 12,500 سيدة في مراكز (الفتح – أسيوط – أبو تيج – القوصية – ساحل سليم – منفلوط – صدفا – ديروط)، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى "حياة كريمة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن أنشطة المجلس القومي للمرأة تأتي ضمن محورين رئيسيين بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي. وشملت جلسات "الدوار" مناقشات حول قضايا محورية، منها القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، وأساليب التربية السليمة، بما يسهم في بناء أسرة واعية قادرة على مواجهة التحديات.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على حرص المحافظة على دعم جهود المجلس القومي للمرأة وكافة المؤسسات الشريكة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المزيد من الندوات والفعاليات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي في القرى والنجوع، مؤكدًا أن الوعي هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

أسيوط الجهات الحكومية مؤسسات المجتمع المدني فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط المجلس القومي للمرأة ندوات توعوية

