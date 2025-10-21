قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 199 فدانا و2168 متر أملاك دولة خلال إزالة 23 حالة تعد

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدي بمساحة بلغت 2168 مترًا مربعًا من المباني، واسترداد 199 فدانًا و9 أسهم من الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

استرداد أراضي الدولة

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز وحي شملت: منفلوط، أسيوط، البداري، ساحل سليم، الغنايم، الفتح، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لإزالة مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية دون تهاون أو استثناء.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الإزالات تضمنت 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي الهيئة العامة للطرق والكباري بمركز منفلوط، و12 حالة على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، وحالتين على أراضي أملاك الوحدة المحلية بمركز البداري، إلى جانب 3 حالات أخرى على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمراكز ساحل سليم والغنايم والفتح وحي غرب مدينة أسيوط.

تطبيق القانون بكل حزم وعدالة

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومنظم في مختلف المراكز، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، التي تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها حفاظًا على حق الدولة والمواطن.

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة 23 حالة تعدي استرداد 199 فدانًا التصدي للبناء العشوائي

