قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحول ورد النيل إلى أعلاف.. تفاصيل تشغيل المعدة المائية الألمانية في أسيوط بعد تعطل سنوات

المعدية الألمانية
المعدية الألمانية
أسيوط: إيهاب عمر

في خطوة جادة تعكس توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات ضمن منظومة بيئية واقتصادية متكاملة، قامت محافظة أسيوط بتشغيل المعدية المائية الألمانية للاستفادة من مخلفات نهر النيل.

أسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تشغيل المعدة المائية الألمانية الحديثة لإزالة ورد النيل والحشائش والنباتات المائية من نهر النيل والترع والمصارف، بعد سنوات من التوقف، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات ضمن منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.

رفع كفاءة المجاري المائية

وأكد محافظ أسيوط أن تشغيل المعدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المجاري المائية وتحسين انسياب المياه وضمان وصوله إلى جميع الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن انتشار ورد النيل والحشائش يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الري والزراعة لما يسببه من انسداد في الممرات المائية وهدر في كفاءة استخدام المياه.

المعدة المائية الألمانية تمتاز بقدرة تشغيلية عالية وتقنيات متطورة

وأوضح المحافظ أن المعدة المائية الألمانية تمتاز بقدرة تشغيلية عالية وتقنيات متطورة تمكنها من العمل بكفاءة في نهر النيل والترع والمصارف، حتى في الممرات الضيقة وسريعة الجريان، حيث تعمل بمحرك ديزل بقوة 100 حصان، مزود بنظام تحكم مزدوج يتيح قدرة فائقة على الدفع والمناورة أثناء التشغيل.

جمع ورد النيل والحشائش عبر المقصات الأمامية

وأضاف أن المعدة تعمل بشكل أوتوماتيكي متكامل يبدأ بجمع ورد النيل والحشائش عبر المقصات الأمامية، ثم نقلها بواسطة سيور ناقلة إلى وحدة كبس تضغطها لتجميع نحو 5 أمتار مكعبة في الدورة الواحدة، قبل تفريغها بسهولة على الأرصفة النهرية المخصصة لذلك، موضحًا أن تشغيلها لا يتطلب سوى فني واحد داخل كابينة مجهزة بأحدث وسائل التحكم والراحة.

وأشار المحافظ إلى أن المعدة كانت قد تم توريدها منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنها لم تُستغل بالشكل الأمثل آنذاك لعدم توافر المعدات المساندة مثل الأوناش والتريلات وسيارات القلاب، مضيفًا أنه تم مؤخرًا توفير كافة الإمكانيات الداعمة لتشغيلها ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن الاستمرارية والكفاءة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة أعدت خطة شاملة للاستفادة من نواتج التطهير، حيث تُنقل مخلفات ورد النيل والحشائش إلى مصنع تدوير القمامة بالمحافظة لتجفيفها وفرمها وإعادة تدويرها لإنتاج الأعلاف، بما يحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا ويدعم جهود الدولة في الإدارة المستدامة للمخلفات.

وأوضح أن منظومة التشغيل الجديدة تعمل بنظام الورديات من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً لضمان استمرارية العمل والاستفادة القصوى من المعدة، مع تنفيذ جولات ميدانية يومية لمتابعة التشغيل والصيانة والمحافظة على كفاءة الأداء.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن تشغيل المعدة المائية المتطورة يمثل نقلة نوعية في منظومة تطهير المجاري المائية بالمحافظة، ويجسد رؤية متكاملة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في ترشيد استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

المعدية الألمانية ورد النيل اسيوط مخلفات نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة والمفتي يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعي الثقافي والديني ومواجهة التطرف الفكري

ارتفاع درجات الحرارة

حر مفاجئ.. الأرصاد تحسم الجدل حول موجة الحرارة

الطفلة ليلي

همثل معاه في فيلمه الجديد.. ليلى محاربة السرطان بالقليوبية تكشف كواليس زيارة الفنان تامر حسني لها| ما القصة ؟

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد