قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تدريبا عمليا لطالبات الثانوية الصناعية على مهنة السباكة

محافظ أسيوط يشهد تدريب عملي لطالبات الثانوية الصناعية على مهنة السباكة
محافظ أسيوط يشهد تدريب عملي لطالبات الثانوية الصناعية على مهنة السباكة

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات التدريب العملي لطالبات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات على أعمال السباكة الخفيفة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتمكين الفتيات من اقتحام مجالات العمل المهني غير التقليدية، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات طالبات التعليم الفني ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

أقيم التدريب داخل ورش المدرسة بشارع الثورة بحي شرق أسيوط، بحضور أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وهناء جاد الله مديرة المدرسة، وعدد من الطالبات المشاركات.

حماس الطالبات وإصرارهن على التعلم

وتابع محافظ أسيوط جانبًا من التدريب العملي الذي شمل فك وتركيب الحنفيات والتعرف على أسباب تلفها وطرق إصلاحها، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ، مشيدًا بحماس الطالبات وإصرارهن على التعلم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمبادرات التعليم الفني وتمكين الشباب والفتيات في مختلف المجالات.

تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تدريب الفتيات على أعمال السباكة يمثل نقلة نوعية في تأهيلهن لمجالات جديدة تتيح لهن فرص عمل حقيقية في الصيانة والإصلاح المنزلي، فضلًا عن دور المبادرة في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.

ويأتي هذا التدريب امتدادًا لجهود المحافظة في دعم مشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن أنشطة مشروع "أسيوط مقاومة للتغيرات المناخية"، الهادف إلى دمج التعليم الفني مع البرامج البيئية والمجتمعية والذي سلم خلاله 27 شنطة أدوات سباكة خفيفة لطالبات وخريجات المدرسة بعد اجتيازهن التدريب العملي بنجاح، إلى جانب توزيع 157 شنطة مماثلة على مدارس إدارات أسيوط وأبنوب وساحل سليم التعليمية، وتضمنت الحقائب أدوات أساسية مثل المفكات والمفاتيح والزراديات والمتر والشاكوش وبكرة التفلون، بما يتيح للمدارس تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بشكل مستقل وسريع.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بجهود شركة المياه في تدريب وتأهيل الطالبات داخل الورش التعليمية، مثمنًا دعم منظمة اليونيسف لهذه المبادرة التي تواكب توجه الدولة نحو تمكين المرأة ودعم التعليم الفني التطبيقي، موجّهًا الشكر إلى مديرية التربية والتعليم وجميع الشركاء التنفيذيين للمشروع لافتا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في خدمة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط أن تشجيع الفتيات على خوض مجالات صناعية غير تقليدية مثل السباكة، يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للعمل والإبداع، ويسهم في إعداد جيل واعي قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.

أسيوط طالبات مدرسة أسيوط أعمال السباكة مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات تمكين الفتيات طالبات التعليم الفني ترشيد استهلاك المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

ترشيحاتنا

نهر النيل

بعد توجيهات مدبولي.. عقوبات رادعة فى انتظار المتورطين بالتعدي على نهر النيل

المدرسة

غياب طفلك عن المدرسة يكلفك غرامة مالية.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد

مجلس النواب

برلماني: تجديد الخطاب الديني خطوة جادة نحو بناء الإنسان

بالصور

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم
عادات صباحية ترفع ضغط الدم

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
هوندا
هوندا

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
شبك السيارة
شبك السيارة

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد