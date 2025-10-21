محافظ أسيوط يشهد تدريبا عمليا لطالبات الثانوية الصناعية على مهنة السباكة

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات التدريب العملي لطالبات مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات على أعمال السباكة الخفيفة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتمكين الفتيات من اقتحام مجالات العمل المهني غير التقليدية، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات طالبات التعليم الفني ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

أقيم التدريب داخل ورش المدرسة بشارع الثورة بحي شرق أسيوط، بحضور أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وهناء جاد الله مديرة المدرسة، وعدد من الطالبات المشاركات.

حماس الطالبات وإصرارهن على التعلم

وتابع محافظ أسيوط جانبًا من التدريب العملي الذي شمل فك وتركيب الحنفيات والتعرف على أسباب تلفها وطرق إصلاحها، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ، مشيدًا بحماس الطالبات وإصرارهن على التعلم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمبادرات التعليم الفني وتمكين الشباب والفتيات في مختلف المجالات.

تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تدريب الفتيات على أعمال السباكة يمثل نقلة نوعية في تأهيلهن لمجالات جديدة تتيح لهن فرص عمل حقيقية في الصيانة والإصلاح المنزلي، فضلًا عن دور المبادرة في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.

ويأتي هذا التدريب امتدادًا لجهود المحافظة في دعم مشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن أنشطة مشروع "أسيوط مقاومة للتغيرات المناخية"، الهادف إلى دمج التعليم الفني مع البرامج البيئية والمجتمعية والذي سلم خلاله 27 شنطة أدوات سباكة خفيفة لطالبات وخريجات المدرسة بعد اجتيازهن التدريب العملي بنجاح، إلى جانب توزيع 157 شنطة مماثلة على مدارس إدارات أسيوط وأبنوب وساحل سليم التعليمية، وتضمنت الحقائب أدوات أساسية مثل المفكات والمفاتيح والزراديات والمتر والشاكوش وبكرة التفلون، بما يتيح للمدارس تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بشكل مستقل وسريع.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بجهود شركة المياه في تدريب وتأهيل الطالبات داخل الورش التعليمية، مثمنًا دعم منظمة اليونيسف لهذه المبادرة التي تواكب توجه الدولة نحو تمكين المرأة ودعم التعليم الفني التطبيقي، موجّهًا الشكر إلى مديرية التربية والتعليم وجميع الشركاء التنفيذيين للمشروع لافتا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في خدمة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط أن تشجيع الفتيات على خوض مجالات صناعية غير تقليدية مثل السباكة، يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للعمل والإبداع، ويسهم في إعداد جيل واعي قادر على المساهمة في تنمية المجتمع.