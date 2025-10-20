قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية
الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل
محافظات

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية بأسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، من خلال إكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وزيادة مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وتمكينهم من إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان (مهنتك مستقبلك)"، التي تهدف إلى دعم الكوادر الشابة وتحفيزهم على العمل والإنتاج.

أوضح المحافظ أن مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسن، وكيل الوزارة، قامت بمتابعة سير اختبارات نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بمركز أبوتيج، وذلك بحضور محمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وصبرة عبد العليم مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمد حسين مدير منطقة عمل أبوتيج، إلى جانب مدربة الخياطة بالوحدة المتنقلة.

التوسع في برامج التدريب المهني المتنقل

وأشار المحافظ إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في برامج التدريب المهني المتنقل، والوصول إلى مختلف القرى والمراكز، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ويعزز من جهود الدولة في القضاء على البطالة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لهذه البرامج لضمان تحقيق أهدافها التنموية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مختلف المهن والحرف، بالتعاون مع وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، سعيًا نحو تمكينهم اقتصاديًا وبناء مجتمع منتج يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

