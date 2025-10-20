قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل المعدة المائية الألمانية لتطهير المجاري المائية وتحويل ورد النيل إلى أعلاف بأسيوط

بعد توقف سنوات .. تشغيل المعدة المائية الألمانية لتطهير المجاري المائية وتحويل ورد النيل إلى أعلاف بأسيوط
بعد توقف سنوات .. تشغيل المعدة المائية الألمانية لتطهير المجاري المائية وتحويل ورد النيل إلى أعلاف بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تشغيل المعدة المائية الألمانية الحديثة لإزالة ورد النيل والحشائش والنباتات المائية من نهر النيل والترع والمصارف، بعد سنوات من التوقف، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات ضمن منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.

رفع كفاءة المجاري المائية

وأكد محافظ أسيوط أن تشغيل المعدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المجاري المائية وتحسين انسياب المياه وضمان وصوله إلى جميع الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن انتشار ورد النيل والحشائش يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الري والزراعة لما يسببه من انسداد في الممرات المائية وهدر في كفاءة استخدام المياه.

وأوضح المحافظ أن المعدة المائية الألمانية تمتاز بقدرة تشغيلية عالية وتقنيات متطورة تمكنها من العمل بكفاءة في نهر النيل والترع والمصارف، حتى في الممرات الضيقة وسريعة الجريان، حيث تعمل بمحرك ديزل بقوة 100 حصان، مزود بنظام تحكم مزدوج يتيح قدرة فائقة على الدفع والمناورة أثناء التشغيل.

وأضاف أن المعدة تعمل بشكل أوتوماتيكي متكامل يبدأ بجمع ورد النيل والحشائش عبر المقصات الأمامية، ثم نقلها بواسطة سيور ناقلة إلى وحدة كبس تضغطها لتجميع نحو 5 أمتار مكعبة في الدورة الواحدة، قبل تفريغها بسهولة على الأرصفة النهرية المخصصة لذلك، موضحًا أن تشغيلها لا يتطلب سوى فني واحد داخل كابينة مجهزة بأحدث وسائل التحكم والراحة.

وأشار المحافظ إلى أن المعدة كانت قد تم توريدها منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنها لم تُستغل بالشكل الأمثل آنذاك لعدم توافر المعدات المساندة مثل الأوناش والتريلات وسيارات القلاب، مضيفًا أنه تم مؤخرًا توفير كافة الإمكانيات الداعمة لتشغيلها ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن الاستمرارية والكفاءة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة أعدت خطة شاملة للاستفادة من نواتج التطهير، حيث تُنقل مخلفات ورد النيل والحشائش إلى مصنع تدوير القمامة بالمحافظة لتجفيفها وفرمها وإعادة تدويرها لإنتاج الأعلاف، بما يحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا ويدعم جهود الدولة في الإدارة المستدامة للمخلفات.

وأوضح أن منظومة التشغيل الجديدة تعمل بنظام الورديات من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً لضمان استمرارية العمل والاستفادة القصوى من المعدة، مع تنفيذ جولات ميدانية يومية لمتابعة التشغيل والصيانة والمحافظة على كفاءة الأداء.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن تشغيل المعدة المائية المتطورة يمثل نقلة نوعية في منظومة تطهير المجاري المائية بالمحافظة، ويجسد رؤية متكاملة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في ترشيد استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

أسيوط المعدة المائية إزالة ورد النيل النباتات المائية نهر النيل الترع والمصارف وزارة الموارد المائية والري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

خلال فاعليات الندوة بالعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

اتوبيس بالكيلو 21

تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بالكيلو 21 غربي الإسكندرية لتيسير حركة المرور

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية بأسيوط

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية بأسيوط

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد