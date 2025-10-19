محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة بالمواقف

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل التي أُقرت عقب تعديل أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي استغلال أو زيادة غير قانونية على المواطنين.

حالة من الانضباط تسود المواقف والأسواق

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حالة من الانضباط تسود المواقف والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بفضل الحملات المكثفة التي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف والتموين، والتي تستهدف إحكام الرقابة على منظومة نقل الركاب وضبط المخالفين.

وأوضح المحافظ أن رؤساء المراكز والمدن في أسيوط وديروط والقوصية ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا والبداري وساحل سليم وأبنوب والفتح نفذوا جولات ميدانية شاملة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وتقديم الخدمة للمواطنين دون مغالاة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه تم توزيع ملصقات وإرشادات بالتعريفة الجديدة داخل جميع المواقف وعلى السيارات لتمكين المواطنين من معرفة الأسعار بسهولة، إلى جانب نشر الجداول التفصيلية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط تحقيقًا للشفافية وتوحيد الأسعار في مختلف الخطوط، لافتًا إلى أن حملات التموين والمرافق تتابع باستمرار محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.

وشدد المحافظ على أن حماية المواطن أولوية قصوى، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حياة أو حقوق المواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو زيادات غير مبررة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إمكانية تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135670 - 088/2135858 - 088/2135727)، وكذلك من خلال الواتس آب وتليجرام على رقم (01066628906) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 مؤكدًا أن جميع البلاغات تتابع أولاً بأول لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين.