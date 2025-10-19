قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 95 حالة تعدِ على أراضي الدولة واسترداد أكثر من 2000 فدان

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، حيث نجحت الحملات المكثفة في إزالة 95 حالة تعدي واسترداد 2083 فدانًا و10 قراريط و10 أسهم من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 1763 متر مربع من المباني المخالفة.

 التصدي الحاسم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تشدد على التصدي الحاسم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والبناء العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية من أي عبث أو إهدار.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات نفذت في 9 مراكز بالمحافظة شملت: ديروط، الفتح، أسيوط، أبنوب، صدفا، منفلوط، البداري، ساحل سليم، والقوصية، وأسفرت عن إزالة حالات تعدي متنوعة بين أراضي زراعية وأملاك دولة وتقنين غير جاد، موضحًا أن مركز القوصية تصدر القائمة بـ51 حالة إزالة واسترداد أراضٍ تابعة لهيئة التعمير، تلاه مركز الفتح بـ15 حالة، ثم أسيوط بـ10 حالات، إلى جانب حالات أخرى في باقي المراكز.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، تتم بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الحملات تنفذ على مدار الساعة باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة الإنجاز وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ أسيوط على أن الدولة ماضية بكل حزم في استكمال إزالة كافة التعديات واسترداد كل شبر من أملاكها، وأن التعامل مع أي مخالفة جديدة سيكون فوريًا وحاسمًا دون تهاون، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تلقي البلاغات على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على حقوق الدولة.

أسيوط الموجة الـ27 لإزالة التعديات أراضي الدولة الأراضي الزراعية إزالة 95 حالة تعدي استرداد 2083 فدانًا

