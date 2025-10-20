محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التقليدية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأحمد أبو علي مدير السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الحرف الأصيلة التي تعكس التراث المصري القديم

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط المعرض الذي يضم مجموعة متميزة من المنتجات اليدوية والتراثية، من بينها المشغولات الخشبية والجلدية، والتحف المصنوعة من الصدف والأحجار، والمجسمات الفرعونية، والمشغولات النحاسية، إلى جانب منتجات السجاد والكليم اليدوي الذي تشتهر به محافظة أسيوط كإحدى الحرف الأصيلة التي تعكس التراث المصري القديم.

مركز دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المنتجات المعروضة وآليات دعم الحرفيين، معربًا عن إعجابه بجودة المعروضات وما تعكسه من مهارة وإبداع، وموجهًا بإعداد خطة متكاملة لتطوير المعرض ورفع كفاءته ليصبح مركزًا دائمًا لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية على مدار العام، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر المنتجة، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية باعتبارها جزءًا من الهوية المصرية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع قاعدة التدريب ودعم الحرفيين من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بمختلف المراكز، فضلًا عن التوسع في إقامة المعارض المحلية لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

وشدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.