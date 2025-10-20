قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
400 شاحنة يوميا تحمل المساعدات إلى غزة
« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية

محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية
محافظ أسيوط يتفقد المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة المحافظة لدعم الحرف التقليدية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأحمد أبو علي مدير السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الحرف الأصيلة التي تعكس التراث المصري القديم

وخلال الجولة، تفقد محافظ أسيوط المعرض الذي يضم مجموعة متميزة من المنتجات اليدوية والتراثية، من بينها المشغولات الخشبية والجلدية، والتحف المصنوعة من الصدف والأحجار، والمجسمات الفرعونية، والمشغولات النحاسية، إلى جانب منتجات السجاد والكليم اليدوي الذي تشتهر به محافظة أسيوط كإحدى الحرف الأصيلة التي تعكس التراث المصري القديم.

 مركز دائم لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول طبيعة المنتجات المعروضة وآليات دعم الحرفيين، معربًا عن إعجابه بجودة المعروضات وما تعكسه من مهارة وإبداع، وموجهًا بإعداد خطة متكاملة لتطوير المعرض ورفع كفاءته ليصبح مركزًا دائمًا لعرض وبيع المنتجات الحرفية والتراثية على مدار العام، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر المنتجة، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية باعتبارها جزءًا من الهوية المصرية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع قاعدة التدريب ودعم الحرفيين من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بمختلف المراكز، فضلًا عن التوسع في إقامة المعارض المحلية لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

وشدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إحياء التراث المصري الأصيل وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

أسيوط المعرض الدائم للحرف اليدوية والتراثية المشروعات الصغيرة المنتجات اليدوية المنتجات اليدوية والتراثية لمشغولات الخشبية الكليم اليدوي المشغولات النحاسية الصدف والأحجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا

الصين تمتنع عن استيراد فول الصويا من أمريكا

أرشيفية

بسبب خلل تقني.. جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة

عمليات مستمرة للمسيرات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة بغلاف غزة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد