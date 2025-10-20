قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لبحث التعاون
وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح ويفتتح بطولتي كرة القدم والشطرنج

مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية ويفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج
مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية ويفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج
إيهاب عمر

افتتح محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، صباح اليوم الاثنين بطولة كرة القدم والشطرنج بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط، والتى يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى، وذلك بحضور طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية ، ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة ، وعامرى كامل مدير إدارة المدرسة.

وشارك وكيل الوزارة ، طلاب ومعلمى المدرسة طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطنى، ثم افتتاح فعاليات البطولة الرياضية بالمدرسة ، والتى يشارك فيها 22 فصل دراسى  فى كرة القدم و 32 طالب فى بطولة الشطرنج .

وبدأت الفعاليات بطابور العرض للفرق المشاركة والاصطفاف فى أرض الملعب الرياضة، ثم قام وكيل الوزارة بتسليم كرة القدم إلى الفرق الرياضية إيذانا بانطلاق البطولة اليوم الاثنين فى جو من السعادة بين الطلاب .

 افتتاح بطولة الشطرنج


كما قام وكيل الوزارة بقص شريط افتتاح بطولة الشطرنج بقاعة الاحتفالات بالمدرسة ، بمشاركة قيادات الإدارة التعليمية والمدرسة والطلاب المشاركين.

وقامت إدارة المدرسة بتكريم وكيل الوزارة لدوره البارز ودعمه المستمر للعملية التعليمية ولكافة الأنشطة المدرسية، وخاصة الفعاليات التى يجرى تنظيمها بالمدرسة وتكريمه المتميزين منها ، كما تم تكريم مدير الإدارة و وكيل الإدارة ومدير التعليم الثانوى لدعمهم أنشطة المدرسة.


وأعلن وكيل الوزارة ، خلال كلمته عن دعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، لقطاع التعليم بالمحافظة والعملية التعليمية والأنشطة المدرسية ، مؤكدا على أهمية الأنشطة المدرسية بإعتبارها مكون أساسى فى العملية التعليمية لدورها فى تنمية ذكاءات الطلاب وصقل خبراتهم وميولهم وحثهم على التفوق الدراسى ، مشيرا إلى متابعته المستمرة للأنشطة المدرسية بكافة المدارس والإدارات التعليمية والمشاركة فى الفعاليات .

وحث وكيل الوزارة ، جميع الطلاب بالتحلى بالاخلاق والروح الرياضية فى كافة المنافسات الرياضية والجد والاجتهاد للوصول لأعلى المراكز وتحقيق التميز .

أسيوط وزارة التربية والتعليم بطولة كرة القدم والشطرنج مدرسة ناصر الثانوية العسكرية أخبار أسيوط مديرية التربية والتعليم بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ارشيفية

بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

ترشيحاتنا

السيد البدوي

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

زكاة الزروع

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

الزكاة

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد