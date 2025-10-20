مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح ويفتتح بطولتي كرة القدم والشطرنج

افتتح محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، صباح اليوم الاثنين بطولة كرة القدم والشطرنج بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط، والتى يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى، وذلك بحضور طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية ، ومحمد محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة ، وعامرى كامل مدير إدارة المدرسة.

وشارك وكيل الوزارة ، طلاب ومعلمى المدرسة طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطنى، ثم افتتاح فعاليات البطولة الرياضية بالمدرسة ، والتى يشارك فيها 22 فصل دراسى فى كرة القدم و 32 طالب فى بطولة الشطرنج .

وبدأت الفعاليات بطابور العرض للفرق المشاركة والاصطفاف فى أرض الملعب الرياضة، ثم قام وكيل الوزارة بتسليم كرة القدم إلى الفرق الرياضية إيذانا بانطلاق البطولة اليوم الاثنين فى جو من السعادة بين الطلاب .

افتتاح بطولة الشطرنج



كما قام وكيل الوزارة بقص شريط افتتاح بطولة الشطرنج بقاعة الاحتفالات بالمدرسة ، بمشاركة قيادات الإدارة التعليمية والمدرسة والطلاب المشاركين.

وقامت إدارة المدرسة بتكريم وكيل الوزارة لدوره البارز ودعمه المستمر للعملية التعليمية ولكافة الأنشطة المدرسية، وخاصة الفعاليات التى يجرى تنظيمها بالمدرسة وتكريمه المتميزين منها ، كما تم تكريم مدير الإدارة و وكيل الإدارة ومدير التعليم الثانوى لدعمهم أنشطة المدرسة.



وأعلن وكيل الوزارة ، خلال كلمته عن دعم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، لقطاع التعليم بالمحافظة والعملية التعليمية والأنشطة المدرسية ، مؤكدا على أهمية الأنشطة المدرسية بإعتبارها مكون أساسى فى العملية التعليمية لدورها فى تنمية ذكاءات الطلاب وصقل خبراتهم وميولهم وحثهم على التفوق الدراسى ، مشيرا إلى متابعته المستمرة للأنشطة المدرسية بكافة المدارس والإدارات التعليمية والمشاركة فى الفعاليات .

وحث وكيل الوزارة ، جميع الطلاب بالتحلى بالاخلاق والروح الرياضية فى كافة المنافسات الرياضية والجد والاجتهاد للوصول لأعلى المراكز وتحقيق التميز .