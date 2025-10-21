محافظ أسيوط: استكمال تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي ضمن خطة شاملة لتحديث المنشآت الشبابية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية ورفع كفاءتها، ضمن خطة شاملة تستهدف توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الثقافية والرياضية، وإقامة البطولات والفعاليات، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير مجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، نفذت جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمجمع ملاعب نادي أبنوب الرياضي، والتي تشمل تطوير المبنى الإداري وصالة الأنشطة، ضمن الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز التعمير. وتهدف الجولة إلى الوقوف على آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لافتتاح المنشآت وتشغيلها لخدمة أبناء المركز، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم أنشطة متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع. وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم قطاع الشباب والرياضة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تنمية طاقات الشباب وتوجيهها نحو ممارسة أنشطة هادفة وبناءة، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب يسهم في تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والإنتاج. واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتخريج أجيال قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية ورفع اسمها في مختلف المجالات الرياضية.