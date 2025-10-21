محافظ أسيوط يشارك في اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة

شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، وعدد من المحافظين المعنيين بمسار العائلة المقدسة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية ذات البعد الديني والسياحي العالمي، مشددًا على ضرورة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة وتذليل العقبات أمام تنفيذها بما يضمن تعظيم العائدين الاقتصادي والسياحي.

تطوير شاملة لنقطتي مسار العائلة المقدسة

وفي تصريحات له عقب الاجتماع، أوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تشهد أعمال تطوير شاملة لنقطتي مسار العائلة المقدسة في دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية، لتحويلهما إلى مقاصد سياحية متكاملة تستقبل الزوار من داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن المحافظة خصصت 93 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية لأعمال تطوير ورفع كفاءة نقطة الدير المحرق بالقوصية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات المكملة في البنية الأساسية والطرق وأضاف أن ترعة مير تم تدبيشها بتكلفة إجمالية بلغت 61 مليون جنيه بتمويل مشترك بين وزارة الموارد المائية والري والمحافظة (30.5 مليون جنيه لكل جهة).

ربط محور الهضبة الغربية بالمواقع الدينية

كما أشار إلى قرب الانتهاء من أعمال وصلة الهضبة المؤدية إلى دير السيدة العذراء بدرنكة، بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير يبلغ 200 مليون جنيه، على أن يتم نهو الأعمال خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة ربط محور الهضبة الغربية بالمواقع الدينية والسياحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن العمل جاري كذلك في رفع كفاءة وتوسعة الطريق من مدخل قرية مير حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 18 كم، شمل أعمال تشجير وتجميل وتوسعة، ويتبقى إنارة 4 كم منه عبر تركيب 135 عمود إنارة جديدة.

ولفت أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوريد ألف نخلة ضمن مبادرة "مائة مليون شجرة" لزراعتها على طريق مير–المحرق، إلى جانب زراعة نباتات الزينة مثل الفيكس والجهنميات لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على الطريق.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة كأحد المشروعات القومية الواعدة للسياحة الدينية والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن النقاط الواقعة في أسيوط تمثل أهمية كبيرة في التاريخ الديني والروحي للمسار.

وأضاف أن مناقشات الاجتماع تناولت أيضًا سبل تعظيم الاستفادة الاستثمارية والسياحية من وجود أهم نقاط المسار في دير السيدة العذراء بدرنكة وجبل أسيوط الغربي، والدير المحرق بالقوصية، وطرح فرص استثمارية واعدة في تلك المناطق بما يخدم خطط التنمية المستدامة في المحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا إننا نعمل على تحويل نقاط مسار العائلة المقدسة بأسيوط إلى مناطق جذب سياحي متكاملة تليق بقيمتها التاريخية والدينية، ونسعى بالتعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ رؤية الدولة في جعل هذا المسار محورًا عالميًا للسياحة الدينية.

حضر الاجتماع من المحافظة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمهندس مازن محمد رئيس قطاع كهرباء شمال، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس حاتم عبدالصبور وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وأحمد أبوعلي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.