مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للاتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
الدماطي يكشف مفاجأة عن قضية دوري الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز
بعد اقتراب الذهب من 6000 جنيه.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أمازون تطمئن عملاءها بعودة خدماتها السحابية بعد انقطاع عالمي
الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل ويترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع| تفاصيل
الرئيس السيسي يترأس الوفد المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يغادر اليوم لبروكسل لرئاسة وفد في القمة المصرية الأوروبية الأولى
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
تحقيقات وملفات

الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى.. ما القصة ؟

الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى
الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى
إيهاب عمر

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ إن فعاليات الاتوبيس الطائر للمتابعة الفنية الشاملة للمدارس استهدف 15 مدرسة بقرى مركز البدارى بمشاركة مسؤولى المتابعة الميدانية وبعض موجهى المواد الدراسية بالمديرية لضمان تكامل الأداء مع كافة القطاعات وذلك للوقوف على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى ومتابعة السجلات المدرسية والغياب اليومى فضلا عن المتابعة الفنية للمعلمين والعملية التعليمية و تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى إطار دعم وتوجيه اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

انطلاق الاتوبيس الطائر 

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إلى أن الاتوبيس الطائر انطلق من أمام مديرية التربية والتعليم بأسيوط بمشاركة سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وبعض موجهى العموم والمواد الدراسية بالمديرية واستهدف المدارس بقرى مركز البدارى لمتابعة المدارس والوقوف على نسب الغياب اليومى وسجلات الحضور والغياب للمعلمين والطلاب والتقييمات والاداءات الصفية الاسبوعية للطلاب فضلا عن تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتفعيل الأنشطة المدرسية والتشديد على انتظام الطلاب ومتابعة مستوى النظافة وتنفيذ الوسائل التعليمية.


وأكد دسوقى أن فعاليات الاتوبيس الطائر مستمرة بكافة ادارات التعليم بالمحافظة تسهيلا على المتابعين وموجهى المواد الدراسية للوصول إلى المناطق البعيدة وضمان تكامل منظومة المتابعة لتحسين مستوى الأداء وفقا لخطة زمنية محددة بالتنسيق مع كافة القطاعات والتوجيهات الفنية ومديرى المراحل تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم و محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات اليومية لتحقيق الانضباط العام للمدارس والمنظومة التعليمية وتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى .

أسيوط الاتوبيس الطائر مركز البدارى الانضباط المدرسي العملية التعليمية البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

أسعار الدواجن

صورة لسد النهضة

الفنان مصطفى هريدي

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

العدادات الذكية

جانب من الاجتماع

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

مونيكا وليم

ياسمين عبده

كريمة أبو العينين

د. ثروت إمبابي

نجاة عبد الرحمن

