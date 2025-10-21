الأتوبيس الطائر بأسيوط يستهدف 15 مدرسة بالبدارى للوقوف على معدلات الانضباط والأداء المدرسى.. ما القصة ؟

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ إن فعاليات الاتوبيس الطائر للمتابعة الفنية الشاملة للمدارس استهدف 15 مدرسة بقرى مركز البدارى بمشاركة مسؤولى المتابعة الميدانية وبعض موجهى المواد الدراسية بالمديرية لضمان تكامل الأداء مع كافة القطاعات وذلك للوقوف على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى ومتابعة السجلات المدرسية والغياب اليومى فضلا عن المتابعة الفنية للمعلمين والعملية التعليمية و تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى إطار دعم وتوجيه اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

انطلاق الاتوبيس الطائر

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إلى أن الاتوبيس الطائر انطلق من أمام مديرية التربية والتعليم بأسيوط بمشاركة سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومحمود عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وبعض موجهى العموم والمواد الدراسية بالمديرية واستهدف المدارس بقرى مركز البدارى لمتابعة المدارس والوقوف على نسب الغياب اليومى وسجلات الحضور والغياب للمعلمين والطلاب والتقييمات والاداءات الصفية الاسبوعية للطلاب فضلا عن تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتفعيل الأنشطة المدرسية والتشديد على انتظام الطلاب ومتابعة مستوى النظافة وتنفيذ الوسائل التعليمية.



وأكد دسوقى أن فعاليات الاتوبيس الطائر مستمرة بكافة ادارات التعليم بالمحافظة تسهيلا على المتابعين وموجهى المواد الدراسية للوصول إلى المناطق البعيدة وضمان تكامل منظومة المتابعة لتحسين مستوى الأداء وفقا لخطة زمنية محددة بالتنسيق مع كافة القطاعات والتوجيهات الفنية ومديرى المراحل تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم و محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات اليومية لتحقيق الانضباط العام للمدارس والمنظومة التعليمية وتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى .