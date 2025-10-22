قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 44 حالة تعد واسترداد أكثر من 125 فدانًا

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27.

و أسفرت عن إزالة 44 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 712 مترًا مربعًا من المباني، واسترداد 125 فدانًا و2 قيراط و4 أسهم من الأراضي الزراعية.

 وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة للتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

استرداد أراضي الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت نطاق 7 مراكز وحي هي: البداري، منفلوط، صدفا، القوصية، أبنوب، ساحل سليم، وحي غرب مدينة أسيوط، ونفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لإزالة مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية دون تهاون أو استثناء.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات تضمنت إزالة 4 حالات تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمنفلوط، و6 حالات تعدي على أراضي زراعية بصدفا، و3 حالات تقنين إصلاح زراعي بمركز ساحل سليم، و25 حالة بمركز الفتح، إضافة إلى حالتين تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز أبنوب، وحالة واحدة للمتغيرات المكانية والأراضي الزراعية في كل من البداري والقوصية، فضلًا عن حالتي تعدي على المتغيرات المكانية بحي غرب أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الحملات تنفذ بشكل يومي ومنظم في مختلف المراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والمستمرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لخطة الدولة في استرداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها حفاظًا على حق الدولة والمواطن.

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
