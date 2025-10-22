قاضي محكمة العدل الدولية: إسرائيل تواصل خرق الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين

أكد قاضي محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل خرق الاتفاقات الخاصة بتقديم المساعدات للفلسطينيين.
وقال قاضي محكمة العدل الدوليةفي جلسة لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات غزة:" نرفض إدعاءات إسرائيل بشأن القضايا التي تنظرها المحكمة".
وأضاف قاضي محكمة العدل الدولية: “إسرائيل منعت المنظمات الإغاثية من ممارسة عملها في غزة”.
وتابع قاضي محكمة العدل الدولية:" إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأكمل قاضي محكمة العدل الدولية:" يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".