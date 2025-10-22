وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

في زيارة رسمية إلى معبر رفح البري، أشاد وفد برلماني دنماركي بالدور الكبير الذي تلعبه مصر، في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أعضاء الوفد على أهمية الجهود المصرية ، في تسهيل تدفق المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، وذلك في وقت يعاني فيه السكان من ظروف إنسانية صعبة.

وأكد الوفد ، أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الفلسطينيين عبر فتح المعبر وتوفير المساعدات الحيوية رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الوضع الأمني واللوجستي.

وأشاد أعضاء البرلمان الدنماركي بمرونة السلطات المصرية في تسريع إجراءات دخول المساعدات، وكذلك بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه في غزة.

وجاءت زيارة الوفد الدنماركي، ضمن إطار تعزيز التنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل مستمر وفعّال، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في القطاع.