غزة.. سرايا القدس تعلن استشهاد حنجرة المقاومة

أعلن الناطق العسكري لـ سرايا القدس أبو حمزة استشهاد حنجرة المقاومة والناطق باسم سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية ناجي ماهر أبو سيف.
وقال أبو حمزة في تصريحات له : على شرف الإنجاز والصمود الكبير نزف ارتقاء المئات من مقاتلينا وكوادرنا والمتعاونين في كافة الاختصاصات.
وأضاف : سنبقى مشروعاً لقتال العدو على أرضنا حتى لو استمرت سنوات ولن نترك سلاحنا ونؤكد متانة العلاقة مع كامل فصائل المقاومة.
وتابع : العدو بدأ حربه على شعبنا في سلوك يعكس نية مبيتة بحرب إبادة بدعم أمريكي لا محدود.
وختم : سرايا القدس كانت جزءاً أساسياً من معركة طوفان الأقصى منذ اللحظة الأولى.