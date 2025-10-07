سرايا القدس: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل ملزمة بإنهاء الحرب

أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بيانًا مساء اليوم شددت فيه على موقفها من قضية الأسرى وضرورة ربط إطلاق سراحهم بآليات سياسية وانسحابية واضحة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان ما يلي: أسرى العدو لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب".

وأكدت الحركة أننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا"، مشددة على العزيمة والاستمرار في الكفاح السياسي والعسكري.

وأضافت سرايا القدس: نؤكد أن سلاح المقاومة هو سلاح وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو ولن يغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين".