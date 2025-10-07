قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسؤول أممي: "أوتشا" يخصص 9 ملايين دولار لتأمين الوقود اللازم للخدمات الأساسية في غزة

توم فليتشر
توم فليتشر
أ ش أ

أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر" أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، خصص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لضمان إمدادات كافية من الوقود للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية في قطاع غزة.


وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن مكتب "أوتشا" أشار إلى أنه رغم تراجع الغارات الإسرائيلية الجوية في الأيام الأخيرة في غزة، إلا أن إسرائيل استمرت في القصف وإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 96 آخرين.


وأشار "أوتشا" إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وتنقلها عبر القطاع، مضيفا أنه بالأمس، تم تسهيل 8 مهمات تطلبت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، فيما تم رفض 6 مهمات أخرى، واضطر المنظمون إلى إلغاء 5 منها.
وفي دير البلح وخان يونس، تمكن برنامج الأغذية العالمي من توصيل دقيق القمح إلى المخابز هذا الشهر. وتعمل المخابز حاليا لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميا، وتنتج حوالي 100 ألف ربطة خبز في اليوم.


وقال المكتب إن الشركاء في المجال الإنساني جهزوا ووزعوا 885 ألف وجبة عبر 167 مطبخا في جميع أنحاء غزة.. أما في الشمال، فلا يعمل سوى 12 مطبخا.. ويتشارك كل ثلاثة أطفال حضانة واحدة في مجمع ناصر الطبي، مما يزيد مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض.


من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن "عمال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة أعداد كبيرة من الناس القادمين من الشمال إلى الجنوب، مضيفا أن شركاء الأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم الغذائي زادوا عدد نقاط الخدمة التي يديرونها في الجنوب من 96 إلى 118 نقطة، منذ الأسبوع الماضي.


وقال "دوجاريك" إن مواقع النزوح والملاجئ في الجنوب تعاني من الاكتظاظ، مما يدفع بعض العائلات إلى البقاء في مواقع مكبات النفايات، مثل مخيم الأمل، حيث نصبت حوالي 70 خيمة خلال الأيام القليلة الماضية.


وأشار إلى أن نازحين آخرين يحاولون العودة للشمال، على الرغم من إعلان مدينة غزة "منطقة قتال خطرة"، ومنع أي تحرك باتجاه الشمال، وقال: "نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع بمجرد أن تسمح الظروف بهذا".

قطاع غزة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المساعدات الإنسانية

بالصور

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

