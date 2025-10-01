سرايا القدس تعلن مسئوليتها عن تفجير صاروخ في آليات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن تمكن مجاهديها من تفجير صاروخ في آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس”: “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تفجير صاروخ GBU من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي -معد مسبقاً- في آلياته محيط منطقة الزهارنة شمال غربي مدينة غزة، بتاريخ 29 سبتمبر 2025”،و ذلك عبر منشور في صفحتها على "تليجرام".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.