محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الدولة المصرية تقدم حاليًا تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين في جميع القطاعات، وخاصة في المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات إدارية أو بيروقراطية قد تعطل تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضح أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمكين المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية والساحلية.

وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن محافظة البحر الأحمر وضعت آلية تواصل مباشرة بين المستثمرين ومجلس الوزراء، بحيث يمكن لأي مستثمر عرض مشكلته أو مقترحه مباشرة عبر المنصة الحكومية أو الاجتماعات التنسيقية.

وأكد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار. وأشار إلى أن هذا النظام يُسهم في إنهاء الإجراءات خلال فترات قياسية مقارنة بالماضي، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وتابع، أنّ المحافظة تعمل على تفعيل الشباك الواحد للمستثمرين لتقليل عدد الخطوات المطلوبة للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، ويعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية.

وشدد على أن المحافظة تتعامل بمرونة كبيرة مع المستثمرين الجادين، وتمنحهم أولوية في الأراضي والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.