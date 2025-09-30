سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي

أعلنت سر ايا القدس قصفها صباح اليوم -بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) -آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير دبابة إسرائيلية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

قالت "سرايا القدس": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن استهدافهم دبابة ميركافاه إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025"، و ذلك في منشور عبر صفحتها على "تليجرام".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب العامين.