ضربة موجعة من سرايا القدس لجيش الاحتلال

أعلن مصدر قيادي في ســـرايا القدس أن عناصر الحركة تمكنوا من التصدي فجر الثلاثاء لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم عملاء بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان لها : -أوقعنا القوة بين قتيل وجريح والطيران الإسرائيلي تدخل لإخراج القوات والعملاء.

ويشار إلى "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صرحت الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، و ذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية في "تلجرام".

وقالت : "دمّرنا السبت دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافاه 4) بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- خلال توغلها بمحيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب العامين.